Delhi University: पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को डिजिटल डिग्री देगा दिल्ली विश्वविद्यालय

अदालत 21 चिकित्सकों की ओर से दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने 2018 और 2019 में डीयू से संबद्ध विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस (MBBS) किया, लेकिन उन्हें अपने डिग्री सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि मुद्रक के साथ अनुबंध खत्म हो गया था. अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को 13 अगस्त तक या इससे पहले डिजिटल डिग्री सर्टिफिकेट जारी किए जाएं.

Delhi High Court directs Delhi University to issue the digital degree certificates by email on or before 13th August, to doctors who have graduated from various medical colleges in Delhi in 2017 and 2018 pic.twitter.com/oSlj9O5gSG