Kerala Plus Two VHSE SAY Result 2018: जारी हुआ रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Kerala Plus Two VHSE SAY Result 2018: प्लस 2 वोकेशनल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

खास बातें 12वीं वोकेशनल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी हो गया है. परीक्षा इस साल जून माह में आयोजित कराई गयी थी. DHSE Plus Two के परिणाम मई 10 को घोषित किये गए थे.

डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन, केरल ने 'प्लस 2 वोकेशनल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन से' (Plus Two VHSE SAY Result)का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट dhsekerala.gov.in और keralaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. केरल 'डीएचएसई प्लस टू से' (Kerala DHSE Plus Two SAY) की परीक्षा जून 2018 में आयोजित की गई थी. कक्षा 12 रेगुलर (Kerala DHSE Plus Two) का रिजल्ट 10 मई 2018 को जारी कर दिया गया था. 12वीं में 83.75 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे. इसके आलावा VHSC Exam में 29,000 स्टूडेंट्स बैठे थे. इस परीक्षा में 90.24 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए थे.

ऑफिशियल वेबसाइट dhsekerala.gov.in और keralaresults.nic.in पर जाएं.VHSE SAY EXAM RESULTS 2018 के लिंक पर क्लिक करें.अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक करें.आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले लें.