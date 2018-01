DTE Karnataka Diploma Result 2017: जानें कैसे करें अपना परिणाम चेक

नवंबर/दिसंबर- 2017 में कर्नाटक में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्‍जामिनेशन द्वारा कराए गए डिप्‍लोमा एग्‍जाम का परिणाम जारी कर दिया गया है. छात्र BTE की ऑफिशियल वेबसाइट (www.btenet.in) पर जाकर अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं. हो सकता है कि हैवी ट्रैफिक के चलते फिलहाल साइट खुलने में परेशानी आ रही हो. DTE, कर्नाटक की वेबसाइट पर पोस्ट की गई अधिसूचना में एग्‍जाम की तिथि और समय घोषित कर दिया गया था. डीटीई कर्नाटक की वेबसाइट पर दी गई अधिसूचना में कहा गया था कि तकनीकी परीक्षा बोर्ड (बीटीई) कर्नाटक नवंबर/दिसंबर 2017 डिप्लोमा परीक्षा के परिणाम 25 जनवरी 2018 को 3.00 बजे घोषित करेगा.जिन छात्रों ने नवंबर/दिंसबर 2017 में हुए एग्‍जाम में हिस्‍सा लिया है वह इन टिप्‍स के माध्‍यम से अपना रिजल्‍ट चेक कर सकते हैं.Step Two: अब रिजल्‍ट लिंक पर क्लिक करें.Step Three: अब जरूरी डिटेल सब्मिट करें.Step Four: अब आप अपना रिजल्‍ट देख सकते हैं.आधिकारिक वेबसाइट पर रिवैल्‍यूएशन कराने के लिए फॉर्म भी उपलब्‍ध है. अगर छात्र अपने रिजल्‍ट से संतुष्‍ट नहीं है तो वह रिवैल्‍यूएशन के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं.