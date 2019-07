DU Cut Off 2019: दिल्ली यूनिवर्सिटी 4 जुलाई को जारी करेगी दूसरी कट-ऑफ, जानिए डिटेल

DU Second Cut Off: दूसरी कट-ऑफ के आधार पर 4 जुलाई से 6 जुलाई तक एडमिशन होंगे.

DU Cut Off 2019: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) की पहली कट ऑफ लिस्ट (DU Cut Off) घोषित होने के बाद सोमवार तक 19,000 से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन लिया है. यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बताया कि 4,000 से ज्यादा छात्रों ने अभी शुल्क अदा नहीं किया है. पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद दाखिला लेने वालों के लिए अंतिम दिन होने के कारण सोमवार को कॉलेजों में भारी भीड़ रही. दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने शेड्यूल के मुताबिक दूसरी कट-ऑफ लिस्ट (DU Second Cut Off) 4 जुलाई को जारी करेगा. हालांकि डीयू से संबंधित कॉलेज 3 जुलाई की शाम से ही अपनी वेबसाइट पर कट-ऑफ (DU Second Cut Off 2019) अपलोड करना शुरू कर देंगे.

लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी दूसरी कंबाइंड कट-ऑफ लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर 4 जुलाई को अपलोड करेगी. दूसरी कट-ऑफ (DU Cut Off List of 2019) के आधार पर 4 जुलाई से 6 जुलाई तक एडमिशन होंगे. जिसके बाद तीसरी कट-ऑफ 9 जुलाई को जारी की जाएगी.

बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुल 5 कट-ऑफ जारी करेगी. बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए 3 लाख 67 हजार 895 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है. 2 लाख 58 हजार 388 स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फीस भी जमा कर चुके हैं. सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के 1 लाख 52 हजार 478 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

जिसके बाद ओबीसी कैटेगरी के 55 हजार 457 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. वहीं रजिस्ट्रेशन कराने वालों में SC कैटेगरी के 34 हजार 262, ST कैटेगरी के 7 हजार 100 और EWS कैटेगरी के 9 हजार 91 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं.

अन्य खबरें

UP Board Exam Dates: यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां देखें पूरा शेड्यूल

हरियाणा सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए एक सप्ताह बढ़ाई स्कूलों की छुट्टियां