DU 7th Cut-off List 2019: डीयू की 7वीं कट-ऑफ जारी, कई कोर्स में एडमिशन के लिए खाली हैं सीटें

DU Cut off List: डीयू ने 7वीं कट-ऑफ जारी कर दी है.

खास बातें डीयू की सातवीं कट-ऑफ जारी हो चुकी है. कई कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीटें खाली हैं. हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की कट-ऑफ 97.25 प्रतिशत गई है.

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने सोमवार को अपनी सातवीं कट-ऑफ (DU Cut Off) सूची जारी की, जिसमें अभी भी कई प्रमुख कॉलेजों में बी कॉम (ऑनर्स) और बी कॉम समेत कई पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए प्रवेश के दरवाजे खुले हैं. हंसराज कॉलेज 97.25 प्रतिशत की कट-ऑफ (DU 7th Cut Off) पर बी कॉम (ऑनर्स) की पेशकश कर रहा है, जबकि यह पाठ्यक्रम हिंदू कॉलेज में 97.50 प्रतिशत और गार्गी कॉलेज में 95.25 प्रतिशत की कट-ऑफ पर उपलब्ध है.



गार्गी कॉलेज में बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र, बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी, बीए (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान और बी कॉम जैसे पाठ्यक्रमों में भी सीटें खाली हैं. आईपी कॉलेज फॉर वूमेन में 94.75 प्रतिशत की कट-ऑफ पर बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी में सीटें उपलब्ध हैं.

दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) ने सोमवार को अपनी पांचवीं कट-ऑफ सूची जारी की.



DU 7th Cut Off डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Science

Arts and Commerce

B.A. (Prog.)

अन्य खबरें

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा- डिटर्जेंट बेचने के लिए नहीं हैं आईआईटी ग्रेजुएट

RRB JE Result 2019: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, ये है डायरेक्ट लिंक