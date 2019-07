DU Cut Off 2019: दिल्ली यूनिवर्सिटी की चौथी कट-ऑफ यहां डायरेक्ट लिंक से करें चेक

DU Fourth Cut Off: डीयू की चौथी कट-ऑफ जारी कर दी गई है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) ने शनिवार रात को चौथी कट-ऑफ (DU Cut Off 2019) जारी कर दी. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों में पॉपुलर कोर्सेज में एडमिशन (DU Admission 2019) के लिए अब भी सीटें खाली हैं. स्टूडेंट्स बीए, बी.कॉम और इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं. चौथी कट-ऑफ (DU 4th Cut Off) के मुताबिक बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए हिंदू कॉलेज में 97.75 फीसदी, किरोड़ीमल कॉलेज में 97.25 फीसदी, मिरांडा हाउस में 97.25 फीसदी, रामजस कॉलेज में 97.25 फीसदी और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में 97 फीसदी कट-ऑफ (DU fourth Cut off 2019) गई है. बी.कॉम (ऑनर्स) में एडमिशन के लिए गार्गी, हिंदू, आईपी, एलएसआर और श्री वेंकटेश्वरा जैसे कई प्रमुख कॉलेजों में सीटें बची हुई हैं. गार्गी कॉलेज में बी.कॉम की कट-ऑफ 94.75 फीसदी और बी.कॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 96 फीसदी गई है. वहीं साइंस के प्रोग्राम में अब भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं. इन कोर्सों में एडमिशन के लिए 85 फीसदी से 90 फीसदी के बीच कट-ऑफ गई हैं.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स और B.A. (Prog.) की कट-ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं.



DU 4th Cut Off डायरेक्ट लिंक से देखें



Science

Arts and Commerce

B.A. (Prog.)

बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में चौथी कट-ऑफ के आधार पर 15 जुलाई से 17 जुलाई तक एडमिशन होंगे. स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे.

