DU Cut off 2019: डीयू के कॉलेजों ने जारी की तीसरी कट-ऑफ, यहां एक क्लिक में देखें लिस्ट

DU Cut off 2019: दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने तीसरी कट-ऑफ (DU Third Cut Off) जारी कर दी है. डीयू के सत्यवती कॉलेज, गार्गी कॉलेज शहीद भगत सिंह कॉलेज और अन्य कई कॉलेजों ने तीसरी कट-ऑफ जारी की है. सत्यवती कॉलेज में सबसे ज्यादा कट-ऑफ बीकॉम (ऑनर्स) के लिए 94-94.25 गई है. वहीं, बीए (ऑनर्स) इंग्लिश की कट-ऑफ (DU Cut Off List) 92.5-93 गई है. शहीद भगत सिंह में बीकॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 96.25 गई है. जबकि बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स की कट-ऑफ 96.5 गई है. बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में तीसरी कट-ऑफ (DU Cut Off list 2019) के आधार पर 9 जुलाई से 11 जुलाई तक एडमिशन होंगे. स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे.

DU Third Cut Off List 2019: Live Updates



6:08 PM: श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने तीसरी कट-ऑफ जारी कर दी है. सबसे ज्यादा बीकॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 97.75 गई है.

6:03 PM: दिल्ली यूनिवर्सिटी की दूसरी कट-ऑफ के बाद 36,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एडमिशन कराया है.

6:01 PM: Gargi College की तीसरी कट-ऑफ लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

5:56 PM: Shaheed Bhagat Singh College ने जारी की कट-ऑफ

5:56 PM: डीयू के सत्यवती कॉलेज ने तीसरी कट-ऑफ जारी कर दी है.

5:56 PM: 17 जुलाई को आएगी पीजी की लिस्ट

डीयू में पीजी कोर्सों के लिए पहली एडमिशन लिस्ट 17 जुलाई को जारी की जाएगी. इसके आधार पर 17 से 19 जुलाई तक एडमिशन किए जाएंगे. दूसरी लिस्ट 22 जुलाई को आएगी और एडमिशन 22 से 24 जुलाई के बीच होंगे. पीजी कोर्सों के लिए तीसरी लिस्ट 27 जुलाई को जारी होगी और एडमिशन 27 से 30 जुलाई के बीच चलेंगे.