DU Cut Off 2019 Live: दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजन, किरोणीमल और अन्य कॉलेजों ने जारी की पहली कट-ऑफ, यहां देखें

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के कॉलेजों ने पहली कट ऑफ लिस्ट (DU Cut Off List) जारी करना शुरू कर दिया है.दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोणी मल कॉलेज ने अपनी पहली कट-ऑफ (DU First Cut Off List 2019) कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. वहीं, राम लाल आनंद कॉलेज और भगिनी निवेदिता कॉलेज ने कट ऑफ जारी कर दी है. इससे पहले सेंट स्टीफेंस कॉलेज की कट-ऑफ लिस्ट (DU Cut Off list 2019) आई थी जिसमें अर्थशास्त्र और अंग्रेजी के लिए सबसे ज्यादा कट ऑफ 98.75 प्रतिशत रखा गया. शिक्षकों का ऐसा अनुमान है कि लगभग सभी कॉलेजों में अधिकांश लोकप्रिय पाठ्यक्रमों के लिए कट-ऑफ प्रतिशत घटने की संभावना नहीं है. इसके बजाय यह 0.5 या फिर 1 अंत बढ़ ही सकता है.





DU First Cut Off Live Updates:



6:29 PM: श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने विभिन्न कोर्सों में एडमिशन के लिए कट-ऑफ जारी कर दी है. बीकॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 98.50 और बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स की कट-ऑफ 98.75 फीसदी गई है.

SRCC College First Cut Off List 2019 एक क्लिक में देखें

6:22 PM: रामानुजन कॉलेज ने पहली कट-ऑफ अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है. यहां बी कॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 95 फीसदी गई है. वहीं, इंग्लिश (ऑनर्स) की 92 फीसदी और बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स की कट-ऑफ 95 फीसदी गई है. नीचे दिए गए लिंक से देखें सभी कोर्स की कट-ऑफ..

Ramanujan College Cut Off List

6:11 PM: किरोणीमल कॉलेज (Kirori Mal College) में बीए इंग्लिश (ऑनर्स), बीए इकोनॉमिक्स (ऑनर्स) और बी कॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 97 फीसदी से ज्यादा गई है. स्टूडेंट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सभी कोर्सों की कट-ऑफ चेक कर सकते हैं.

Kirori Mal College Cut-Off List

6:00 PM: पहली कट-ऑफ के आधार पर स्टूडेंट्स 28 जून से 1 जुलाई तक एडमिशन ले पाएंगे.

6:00 PM: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली कट-ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. कई कॉलेजों ने कट-ऑफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.