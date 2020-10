DUET 2020 Answer Key: एनटीए ने MPhil और PhD कोर्स के लिए जारी की आंसर की, इस दिन तक उठा सकते हैं आपत्ति

DUET 2020 एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार DUET क्वेश्चन पेपर और DUET आंसर की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in से चेक कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति उठाने के लिए 200 रुपये का भुगतान करना होगा. भुगतान 22 अक्टूबर तक डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है.

DUET Answer key 2020: ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं.

- इसके बाद “Public Notice: Display of Question Papers & Challenge of Answer Keys of DUET 2020 for M.Phil/Ph.D Courses” लिंक पर क्लिक करें.

- आपत्ति उठाने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

- अपने क्रेडेंशियल डालकर लॉग इन करें.

- DUET आंसर की आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.

- अब आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकती है.