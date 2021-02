NVS मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने कहा - छठी से 12वीं के छात्रों को मिलेगी फ्री किताबें

एनवीएस कार्यकारी समिति की बैठक में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों के प्रावधान, 9 वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट और हॉस्टल और स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए CSR फंड जुटाने के तरीकों पर चर्चा हुई.

नवोदय विद्यालय समिति की कार्यकारी समिति की 40 वीं बैठक की प्रमुख चर्चा बिंदुओं में पूर्वोत्तर, हिमालयी और जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शामिल है, अगले साल से एक नई स्थानांतरण नीति लागू करना और इंजीनियरिंग कैडर के लिए भर्ती नियमों में संशोधन शामिल है.

