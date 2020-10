Gandhi Jayanti 2020: मिनिएचर आर्टिस्ट का कमाल, मछलियों के टैंक के अंदर बनाया महात्मा गांधी का चित्र

मिनिएचर कलाकार ने कहा, "मैंने अपने देश की विविधता में एकता दिखाने के लिए टैंक के अंदर विभिन्न रंगों की मछलियां भी रखी हैं."

Tamil Nadu: A miniature artist from Coimbatore says he has made images of #MahatmaGandhi inside a fish tank by scrapping algae that had grown inside it.



He says, "I have put fish of different colours inside the tank to show unity in diversity of our country." (1.10.2020) pic.twitter.com/311FCVl5V5