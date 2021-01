GATE 2021: परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने से पहले छात्रों की मांग, 'स्थगित करें गेट 2021 एग्जाम'

GATE 2021 परीक्षा कब होगी आयोजित

आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, गेट परीक्षा 5, 6, 7, 12, 13 और 14 फरवरी को 9:30 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक दो सत्रों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज जारी होंगे और रिजल्ट की घोषणा 22 मार्च को होगी.

एक यूजर ने शिक्षा मंत्री से पूछा, जब आप सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और छात्रों को जो परेशानी और कठिनाई हो रही हैं, उन्हें भी ध्यान में रख रहे हैं, तो GATE 2021 एक एक्सेप्शन क्यों है?

While you are taking under consideration all the national level exams and the trouble and hardships students are going through.. Why GATE 2021 is an exception?? @EduMinOfIndia@DrRPNishank@iitbombay@GATE2021_IITB#postponegate2021#gate2021#iitb — Engineer (@Engineer___2020) January 6, 2021

एक अन्य यूजर ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया, "यह महामारी हम सभी पर भारी है, सर कृपया गेट 2021 को स्थगित कर दें."

This pandemic is hectic on all of us, please postpone gate sir@GATE2021_IITB@DrRPNishank#postponegate2021 — vinjamuri sandeep (@sandeep73736) January 6, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा, "हम ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन हम छात्र भी हैं. हमें भी महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है. हमें अपनी तैयारी के लिए अधिक समय चाहिए कृपया GATE 2021 स्थगित करें या कम से कम हमें इस वर्ष जेईई छात्रों की तरह मल्टीपल प्रयास दें. कृपया इस वर्ष हमारी तैयारी को बचाएं."

Sir ,

We are graduates but we are students too we have also faced difficulties due to pandemic

We need more time for our preparation please POSTPONE #GATE2021 or atleast give us multiple attempt like JEE students this year

Please save our preparation this year#postponegate2021 — rishabh yadav (@rishabhyadav310) January 7, 2021

Every exam of national importance have been postponed or relaxed in some form, what's so different about gate?, is it not relevant enough, plz postpone gate 2021 by at least a month or two @GATE2021_IITB@DrRPNishank@iitbombay#postponegate2021 — vinjamuri sandeep (@sandeep73736) January 7, 2021

ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर और सात IITs बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है. GATE परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में आयोजित किया जाता है.