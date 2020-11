गुजरात में कब और कैसे खुलेंगे स्कूल और कॉलेज? शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

सभी शैक्षिक संस्थानों को भारत सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करने का निर्देश दिया गया है. बता दें कि गुजरात में COVID-19 लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं.

Classes for standard 9 to 12 will resume from 23rd November. Classes for final year college students will also resume from 23rd November. The SOP of Government of India will be followed: Bhupendrasinh Chudasama, Gujarat Education Minister (file photo) pic.twitter.com/OAUzzRaOCQ