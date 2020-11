GPSC: गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए जारी किया इंटरव्यू का शेड्यूल, जानिए डिटेल

GPSC Recruitment 2020: Interview Dates

इस बीच GPSC ने मेडिकल शिक्षकों की भर्ती के लिए 22, 24, 26, 28 और 29 नवंबर को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है.

GPSC has postponed all exams scheduled on 22, 24, 26, 28 & 29 November for recruitment of medical teachers in Govt medical colleges due to prevailing situation.



Candidates will be informed about new dates via SMS & Email. They are advised to stay updated with GPSC website.