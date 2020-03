स्टूडेंट्स और बच्चों को परेशान कर रहा है Coronavirus का डर? ऐसे कर सकते हैं बचाव

भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना वायरस का खौफ देशभर में देखा जा रहा है. भारत के कई शहरों में कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज बंद किए जा रहे हैं. कई लोग कोरोना वायरस के डर से पैनिक हो रहे हैं. लेकिन इस कंडीशन में पैनिक होने के बजाए सावधानी बरतने से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है. बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर UNICEF ने स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिन्हें फॉलो करने से बच्चे, पैरेंट्स और टीचर्स कोरोना वायरस से खुद का बचाव कर सकते हैं.

UNICEF ने स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए जारी कीं ये खास गाइडलाइन्स

-खुद को अकेला महसूस ना करें

अगर स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस का डर सता रहा है या फिर वो इसको लेकर परेशान या कंफ्यूज हैं तो अपने पैरेंट्स और टीचर्स से इस बारे में बात करें. स्टूडेंट्स अगर अपनी सेहत में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं तो वे अपने स्कूल टीचर्स और पैरेंट्स से संपर्क जरूर करें.

Find out how you can protect yourself and family from #coronavirus. ????