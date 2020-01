CBSE Board: स्टूडेंट्स इन 5 टिप्स से दूर करें एग्जाम स्ट्रेस, आएंगे अच्छे नबंर

सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) की परीक्षाएं नजदीक है, ऐसे में स्टूडेंट्स जोरो शोरो से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं. 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही है. 10वीं कक्षा (CBSE Class 10) की परीक्षाएं 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी. वहीं, 12वीं की परीक्षाएं 30 मार्च तक चलेंगी. जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती है स्टूडेंट्स पर प्रेशर बढ़ता जाता है. कई बार तो एग्जाम स्ट्रेस के कारण स्टूडेंट्स का पेपर खराब हो जाता है. ऐसे में स्टूडेंट्स को स्ट्रेस (Exam Stress) से दूर रह कर परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना चाहिए. यहां हम आपको 5 टिप्स के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप एग्जाम प्रेशर या स्ट्रेस से दूर रह कर अच्छे से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं.



एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के लिए 5 टिप्स (5 Tips To Beat Exam Stress)



1. सकारात्मक रहें

अपने दिमाग में नकारात्मक विचार न रखें. कभी न कहें कि मैं नहीं कर सकता. इससे आप तनाव से और ज्यादा घिरेंगे. हमेशा कहें "I can and I will" यानी 'मैं कर सकता हूं और करूंगा''. हमेशा सकारात्मक बातें करें. उठते-बैठते, सोते-जागते हर वक्त आपका यही सकारात्मक मंत्र होना चाहिए.



2. पढ़ाई के साथ ब्रेक भी जरूरी

कुछ समय लगातार पढ़ाई के बाद दिमाग थक जाता है. ऐसी स्थिति में उसे आराम देना बेहद जरूरी होता है. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 45 से 60 मिनट तक पढ़ाई करने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें. ब्रेक के दौरान ब्रेन को रिफ्रेश करने वाली एक्सरसाइज करें. दोस्तों के हंसी-मजाक कर सकते हैं या हल्की आवाज में म्यूजिक सुन सकते हैं.

3. ग्रुप में पढ़ें

ग्रुप में पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं. अगर आपके सवाल या समस्याएं हैं तो आप एक दूसरे के साथ इन्हें हल कर सकते हैं. अपने कमजोर अध्यायों पर ध्यान दें. नोट्स बनाकर एक दूसरे के साथ शेयर करें. जब आप पढ़ने के लिए तैयार हों, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू करें. ध्यान रखें हर विषय पर अलग तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है.

4. हेल्दी खाना खाएं और खूब पानी पिएं

परीक्षा के दौरान ज्यादा ऑयली, मसालेदार और जंक फूड से परहेज करें. हेल्दी खाना खाएं जो पचाने में आसान हो. जो पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिससे अधिक से अधिक एनर्जी मिले.

5. चलें-फिरें और व्यायाम करें

लगातार बैठ कर पढ़ने के बाद बीच में कुछ समय के लिए व्यायाम करना जरूरी है. एक्टिविटी बढ़ाने से तनाव कम होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं. इस दौरान आप सैर करना, दौड़ना, तैरना, डांस करना जैसे व्यायाम कर सकते हैं.