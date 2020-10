हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी: कोर्सेज के लिए आगे बढ़ी तारीख, यहां पढ़ें डिटेल्स

HPTU admissions 2020: कैसे करना है आवेदन.

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hetu.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: अब “Admission Form for all Direct/ Lateral Entry Courses for HPTU and its Affiliated Colleges for the Session 2020-21” पर क्लिक करें.

स्टेप 3 - मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- फीस भरे और फोटो अपलोड करें.

स्टेप 5- अब सबमिट करें. भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायेक्ट आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें)

उम्र सीमा

यूनिवर्सिीटी में विभिन्न कोर्सेज में दाखिला पाने के इच्छुक उम्मीदवार ने कक्षा 12वीं पास की हो. इसी के साथ अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष है. महिला उम्मीदवारों के लिए, एससी / एसटी (लड़के और लड़की दोनों) के मामले में आयु सीमा 28 वर्ष और 29 वर्ष है.