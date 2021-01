HSSC 2020: लैब अटेंडेंट के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

जिन उम्मीदवारों ने एचएसएससी भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपने हॉल टिकट ऑनलाइन hssc.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग श्रेणी 03 के तहत 28 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान चला रहा है.

HSSC Lab Attendant admit card 2020: जानें- कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Click here to Download Admit Card for Laboratory Attendant (Cat. No. 3) against the Advt. No 15/2019" पर क्लिक करें. (डायरेक्ट एडमिट कार्ड देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें)

स्टेप 3- अब एक नया पेज खुलेगा.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें

स्टेप 5- HSSC लैब अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2020 को स्क्रीन पर दिखने लगेगा.