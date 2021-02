HSSC LDC results 2020: रिजल्ट हुआ जारी, जानें- कैसे करें चेक

HSSV LDC results 2020: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- होम पेज पर "Result of Written Examination and notice to candidates for Scrutiny of Documents for the post of Lower Divisonal Clerk of DHBVNL ,Haryana Cat No. 04," लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- जिसके बाद "Results" सेक्शन पर जाएं.

स्टेप 4- HSSV LDC रिजल्ट आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

HSSC LDC 2020 कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा 25 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी. जबकि, HSSC UDC 2020 लिखित परीक्षा 24 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थी.

HSSC LDC UDC 2020 परिणाम के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को 23 फरवरी से 26 फरवरी, 2021 तक दस्तावेज़ सत्यापन चरण में भाग लेना चाहिए. उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए ताऊ देवी लाल स्टेडियम, सेक्टर -3, पंचकुला में सुबह 9:00 बजे रिपोर्ट करना होगा.