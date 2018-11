IBPS Clerk Admit Card इस Direct Link से करें डाउनलोड

खास बातें क्लर्क परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. उम्मीदवार ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 8, 9 और 15 दिसंबर को होगी.



IBPS Clerk Admit Card 2018 ऐसे करें डाउनलोड

IBPS ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (IBPS Clerk Admit Card 2018) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अपना एडमिट कार्ड (IBPS Admit Card) आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा 19 बैंकों में 7275 क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी. क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 8, 9 और 15 दिसंबर को होगी. आईबीपीएस ने क्लर्क प्री परीक्षा (IBPS Clerk Exam) के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है. ये ट्रेनिंग 1 दिसंबर 2018 तक चलने वाली है. आईबीपीएस क्लर्क प्री परीक्षा का एडमिट कार्ड (IBPS Clerk Prelims Admit Card) उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से डाउनलोड कर सकते हैं.उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गए Click here to download Online Preliminary Exam Call lette for CRP Clerk VIII के लिंक पर क्लिक करें.मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.उम्मीदवार नीचे दिए गए Direct Link पर क्लिक कर भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.