IBPS Clerk 2019: क्लर्क के 12 हजार से ज्यादा पदों पर आज है आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

खास बातें क्लर्क के 12 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी. आज आवेदन की आखिरी तारीख है. इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

IBPS Clerk Exam के लिए आज आवेदन करने की आखिरी तारीख है. जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन (IBPS Clerk Registration) नहीं कराया है वे ibps.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आईबीपीएस क्लर्क (IBPS Clerk 2019 Exam) भर्ती परीक्षा के माध्यम से देश भर में क्लर्क के 12 हजार से ज्यादा पदों पर भर्तियां होनी है. इस परीक्षा के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम आयु सीमा 20 साल और अधिकतम 28 साल निर्धारित की गई है. क्लर्क भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी. पहले चरण में प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाएगी और दूसरे चरण में मेन परीक्षा होगी. जो उम्मीदवार प्री परीक्षा में पास होंगे उन्हें मेन परीक्षा में भाग लेना होगा. प्री परीक्षा 7,8,14 और 21 दिसंबर 2019 को आयोजित की जाएगी. प्री परीक्षा का एडमिट कार्ड नवंबर में जारी होगा. वहीं, मेन परीक्षा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को किया जाएगा.

आप नीचे दिए गए तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म (IBPS Application Form) भर सकते हैं.



IBPS Clerk 2019 Registration ऐसे करें



- आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

IBPS Apply Online

- अब Click here for new registration पर क्लिक करें.

- अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य जानकारी सबमिट करें.

- अब अपना फोटो और साइन अपलोड करें.

- मांगी गई हर जानकारी को चेक कर लें.

- अब एग्जाम फीस का पैमेंट करें.

- अंत में अपने एप्लीकेशन का प्रिंट ले लें.

आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम पैटर्न (IBPS Clerk Exam Pattern)

विषय सवालों की संख्या अंक इंग्लिश लैंग्वेज 30 30 न्यूमेरिकल एबिलिटी (मैथ्स) 35 35 रीजनिंग एबिलिटी 35 35 कुल 100 100



