IBPS PO main results 2021: घोषित हुए रिजल्ट, जानें- कैसे करना है चेक

उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम ibps.in पर 24 फरवरी, 2021 से पहले या उससे पहले ऑनलाइन देख सकते हैं.

संस्थान ने 4 फरवरी, 2021 को IBPS PO मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। भर्ती अभियान 3,517 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है.



IBPS PO main results 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘Click here to view your result status of online main examination for CRP PO/MTs-X' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.