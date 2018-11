IBPS PO Prelims 2018 Score Card: जारी हुए पीओ परीक्षा के स्कोर, इन स्टेप्स से करें चेक

बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, आईबीपीएस (IBPS) ने पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2018 का स्कोर (IBPS PO Prelims 2018 Score Card) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने प्री परीक्षा (IBPS PO Prelims Exam 2018) दी थे, वे अपना रिजल्ट (IBPS PO Result) आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 13 और 14 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. उम्मीदवार परीक्षा का रिजल्ट 18 नवंबर तक चेक कर सकते हैं.पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के स्कोर चेक करने के लिए उम्मीदवार IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गए Click here toView your Scores Of Online Preliminary Examination for CRP PO/MT-VIIIके लिंक पर क्लिक करें.अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.आपका स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.