IBPS RRB Recruitment: बैंकों में 12,000 पदों पर आवेदन शुरू, जानिए अप्लाई करने का पूरा तरीका

IBPS RRB Notification 2019: आईबीपीएस आरआरबी परीक्षा (IBPS RRB Exam) के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आरआरबी परीक्षा के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्तियां की जाएगी. IBPS RRB Recruitment 2019 के तहत ऑफिसर (स्केल I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) के करीब 12,000 पदों पर भर्तियां होनी है. इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 04 जुलाई है. आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख भी 04 जुलाई है. इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. प्री में पास होने वालों को मेन्स परीक्षा में भाग लेना का मौका मिलेगा और मेन्स परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. भर्ती के संबंध में अधिक जानकारी नीचे दी गई है.

पदों के नाम

ऑफिसर (स्केल I, II & III) और ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज)

योग्यता

इन पदों पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट, B.E./B.Tech, LLB, CA, MBA वाले आवेदन कर सकते हैं. योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.

उम्र सीमा

अलग-अलग पदों पर अलग-अलग उम्र सीमा तय की है. न्यूनतम उम्र 18 साल है और अधिकतम उम्र 40 साल है. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.

इस आधार पर होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा.

आवेदन फीस

जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए- 600 रुपये

एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए- 100 रुपये

IBPS RRB के लिए ऐसे करें आवेदन



इच्छुक लोग नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रहे कि आपको जिस भी पद के लिए आवेदन करना है उसी के लिंक पर क्लिक करें.

Office Assistant - Apply Online

Officer Scale 1 - Apply Online

Officer scale 2, 3 - Apply Online



- लिंक पर क्लिक करने के बाद Click here for New Registration पर क्लिक करें.

- अब अपनी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी सबमिट करें.

- अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

- मांगी गई सभी जानकारी भरें.

- मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

- आवेदन फीस का भुगतान करें.

- उम्मीदवार अपने आवेदन फीस भरने के बाद उसका प्रिंट ऑउट ले लें.

- सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवारों रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी मदद से वे लॉग इन कर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं. साथ ही वे एप्लीकेशन का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

आवेदन करने का तरीका विस्तार में जानने के लिए यहां क्लिक करें.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन (IBPS RRB Notification 2019 PDF) के लिए यहां क्लिक करें.

