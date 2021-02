IBPS RRB PO main 2020: जारी हुए स्कोरकार्ड, यहां से डायरेक्ट कर सकेंगे चेक

उम्मीदवार IBPS RRB PO मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन ibps.in पर 20 फरवरी, 2021 को या उससे पहले डाउनलोड कर सकते हैं.

संस्थान ने 8 फरवरी 20201 को IBPS RRB PO मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए. IBPS RRB PO अधिकारी स्केल 1 मुख्य परीक्षा 30 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी. जिन उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा पास कर ली है, वे अब इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे.

IBPS RRB PO main scorecard 2020: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘Click here to View Your Scores of Online Main Examination for CRP RRB IX - Officers Scale I' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें.(यहां डायरेक्ट देखें स्कोर)

स्टेप 5- IBPS RRB PO मुख्य स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा