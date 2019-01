IBPS SO Prelims Result: आज जारी होगा रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

आईबीपीएस एसओ (IBPS SO) परीक्षा का रिजल्ट (IBPS SO Prelims Result) आज जारी कर दिया जाएगा. परीक्षा का रिजल्ट (IBPS SO Result) ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट (IBPS Result) चेक पाएंगे. आईबीपीएस एसओ परीक्षा (IBPS SO Exam) 29 और 30 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन परीक्षा देने का मौका मिलेगा. मेन परीक्षा 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी. मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड (IBPS SO Admit Card) जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि आईबीपीएस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर/पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी.

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर एसओ प्री परीक्षा का रिजल्ट (IBPS SO Prelims Result) चेक कर पाएंगे.



IBPS SO Prelims Result ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए IBPS SO Result के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

