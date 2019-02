ICAI CA Exam 2019: मई में होगी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की परीक्षाएं, जानिए पूरा शेड्यूल

खास बातें ICAI ने परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. परीक्षाएं मई में आयोजित की जाएगी. परीक्षाओं का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है.

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने इस साल होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. ICAI ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल कोर्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन असेस्मेंट टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है. इन सभी परीक्षाओं का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जारी किया गया है. ये परीक्षाएं मई में आयोजित की जाएगी. परीक्षा 2 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलेगी.



ICAI Exam Schedule



फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशन

10,12,14 और 16 मई 2019

इंटरमीडिएट आईपीसी कोर्स Intermediate (IPC) Course Examination Under Old Scheme

ग्रुप 1- 3,5,7 और 9 मई 2019

ग्रुप 2- 11,13 और 15 मई 2019

इंटरमीडिएट कोर्स Intermediate Course Under New Scheme

ग्रुप 1- 3,5,7 और 9 मई 2019

ग्रुप 2- 11,13,15 और 17 मई 2019

फाइनल कोर्स Final Course Examination – Under Old Scheme

ग्रुप 1: 2,4,6 और 8 मई 2019

ग्रुप 2: 10,12,14 और 16 मई 2019

फाइनल कोर्स Final Course Examination – Under New Scheme

ग्रुप 1: 2,4,6 और 8 मई 2019

ग्रुप 2: 10,12,14 और 16 मई 2019

इंटरनेशनल टैक्सेशन असेस्मेंट टेस्ट International Taxation – Assessment Test (Intt -At)

10 और 12 मई 2019

अन्य खबरें

CBSE Board: 12वीं की परीक्षा शुरू, एग्जाम के दिन रखें इन बातों का ध्यान

सक्सेस स्टोरी: सिर्फ 27 साल की उम्र में अंकिति ने 4 साल में खड़ी की 1 अरब डॉलर की कंपनी