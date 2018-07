ICAI Result 2018: सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

खास बातें सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. टॉप 50 की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है. उम्मीदवार रिजल्ट icaiexam.icai.org पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountants of India) ने सीए इंटरमीडिएट (ओल्ड और न्यू कोर्स) की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icaiexam.icai.org, caresults.icai.org और icai.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. साथ ही टॉप 50 की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है. ICAI IPCC results से पहले ICAI ने CA Final, CA Foundation और CPT का रिजल्ट 20 जुलाई को जारी किया था.उम्मीदवार icaiexam.icai.org, caresults.icai.org और icai.nic.in में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाएं.वेबसाइट के होमपेज पर आपको Intermediate (IPC) (Old) Examination orIntermediate (New) Examination का लिंक दिखेगा, आपको जो भी रिजल्ट देखना है उसके लिंक पर क्लिक करें.इसके बाद आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल कर चेक रिजल्ट के बटन पर क्लिक करें.अब आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

CAIPCOLD (स्पेस) XXXXXX (जहां XXXXXX परीक्षार्थी के 6 अंकों का इंटरमीडिएट (आईपीसी) परीक्षा रोल नंबर है), इसे अपने मोबाइल फोन से 58888 पर SMS करना होगा.CAIPCNEW (स्पेस) XXXXXX (जहां XXXXXX परीक्षार्थी के 6 अंकों का इंटरमीडिएट परीक्षा रोल नंबर है), इसे अपने मोबाइल फोन से 58888 पर SMS करें.