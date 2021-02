ICAI CA Results: सीए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन रिजल्ट आज हो सकता है जारी, वेबसाइट और SMS के जरिए ऐसे कर सकेंगे चेक

ICAI CA परिणाम के साथ, संस्थान आधिकारिक वेबसाइटों पर रैंक 50 तक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित करेगा. ICAI ने कहा है कि अगर रिजल्ट आज घोषित नहीं किया गया, तो परिणाम कल 9 नवंबर को प्रकाशित किए जाएंगे.

Intermediate Examination (Old Course & New Course) and Foundation Examination held in November 2020 are likely to be declared on Monday, the 8th February 2021(evening)/Tuesday, the 9th February 2021. (morning)