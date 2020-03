ICAI CA Exam 2020: आईसीएआई ने रद्द किया CA का एग्जाम, जानिए अब कब होगी परीक्षा?

ICAI Postponed CA Exam: कोरोनावायरस की वजह से देश में हालात गंभीर बने हुए हैं. कोरोनावायरस के खतरे को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके बाद देश में स्कूल से लेकर कई बड़े एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं. अब इन सबके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने भी मई में होने वाला CA का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है. अब CA का एग्जाम जून और जुलाई के महीने में आयोजित किया जाएगा. पहले ये एग्जाम 2 से 18 मई को होना था, लेकिन कोरोनावायरस की वजह से इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. अब ये एग्जाम 19 जून से 4 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा.

ICAI Postponed CA 2020 Exam Official Notification

ICAI की तरफ से जारी नोटिस में ये भी बताया गया है कि फाउंडेशन कोर्स के लिए एग्जाम, फाइनल ग्रुप II की परीक्षा के साथ 27, 29 जून और 1 व 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेश कोर्स की परीक्षा-INTT-AT, फाइनल ग्रुप II के साथ 27 व 29 जून को होगी. जबकि ITL और WTO परीक्षा 4 पेपरों के साथ होनी है.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT - POSTPONEMENT OF CHARTERED ACCOUNTANT EXAMINATIONS, MAY 2020

