ICAI IPCC Exam Schedule जारी, इस तारीख से छात्र करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन

खास बातें 26 साल तक करा सकते है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन 192 सेंटर से होगी परीक्षा

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने IPCC परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. इस परीक्षा के लिए इच्छुक छात्र फरवरी से अपना रजिस्ट्रेशन भी करा पाएंगे. आईसीएआई 5 फरवरी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. इसके साथ फाउंडेशन कोर्स और फाइनल परीक्षा के लिए रिजस्ट्रेशन भी पांच फरवरी से ही शुरू होंगे.प्रतिभागी के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 26 फरवरी तक का समय होगा.यह भी पढ़ें: मोहित बने पहले ही अटेंप्ट में CA Final के टॉपर, इन 5 वजहों ने दिलाई सफलता छात्र हिंदी माध्यम में भी परीक्षा दे सकते हैं. रजिस्ट्रेशन से जुड़ी अन्य जानकारी icaiexam.icai.org पर उपलब्ध है. प्रतिभागी वहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. विदेश के कुल चार परीक्षा सेंटर समेत आईसीएआई इस बार कुल 192 सेंटर से परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी में है.यह भी पढ़ें: ICAI CA Final November Exam Result 2017 जारी, मोहित बने टॉपर परीक्षा की तारीख- इस बार अलग-अलग परीक्षा से जुड़ी तारीखों को एलान किया गया है. सूची के अनुसार इस बार इस तारीख से परीक्षा शुरू होगी.Foundation Course Exam: 10, 12, 14 and 16 May 2018IPCC exam Group 1: 3, 5, 7 and 9 May 2018IPCC exam Group 2: 11, 13 and 15 May 2018Final Course Exam group 1: 2, 4, 6, 8 May 2018Final Course Exam Group 2: 10, 12, 14, 16 May 2018Internal Taxation Assessment Test: 10, 12 May 2018छात्र अन्य किसी तरह की जानकारी लेने के लिए विभाग की वेबसाइट को देख सकते हैं. साथ ही अपने इलाके के सेंटर पर जाकर भी अपनी समस्या का हल पा सकते हैं.