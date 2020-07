ICAI ने कैंसिल किया CA का एग्जाम, अब नवंबर में होगी परीक्षा

देश में कोरोनावायरस के चलते स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. ऐसे में स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ICAI ने परीक्षा को कैंसिल करने का बड़ा फैसला लिया है. अब ये परीक्षा नवंबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही आयोजित की जाएगी.

IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR MAY 2020 EXAMINATIONS

For more details please visithttps://t.co/y9gAcm7L1o

For any queries pls email at may2020exam@icai.in.@atulguptagst@JambusariaNiharpic.twitter.com/EcFr01CNUO