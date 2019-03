ICAI CA Exam 2019: लोकसभा चुनाव के चलते बदली परीक्षा की तारीख, जानिए नया शेड्यूल

खास बातें ICAI ने परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है. लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया गया है. अब 27 मई से लेकर 12 जून के बीच सीए की परीक्षाएं आयोजित होगी.

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया (ICAI) ने लोकसभा चुनावों (Loksabha Elections 2019) को ध्यान में रखते हुए CA की कई परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ा दी है. ICAI द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक 11 अप्रैल से सात चरणों में होने वाले देश के 17वें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दो मई से लेकर 17 मई के बीच होने वाली परीक्षाएं, अब 27 मई से लेकर 12 जून के बीच होंगी. इसमें स्टूडेंट्स एग्जामिनेशंस, फाउंडेशन कोर्स (नई स्कीम के तहत), इंटरमीडिएट (आईपीसी) कोर्स (पुरानी स्कीम), इंटरमीडिएटकोर्स (नई स्कीम), पुरानी और नई स्कीम के तहत फाइनल कोर्स और मेंबर्स एग्जामिनेशन शामिल होंगे जो अलग-अलग तारीखों को होंगे.



आईसीएआई (ICAI) की सोमवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया कि परीक्षा फॉर्म जमा करने की संशोधित तारीखें 16 मार्च हैं और विलंब शुल्क के साथ 23 मार्च है. चूंकि ईद के दिन 5 जून को कोई परीक्षा नहीं होगी, आईसीएआई ने स्पष्ट किया कि केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने पर किसी भी तारीख के लिए परीक्षा कार्यक्रम में कोई और बदलाव नहीं होगा. सीए परीक्षा पांच विदेशी स्थानों सहित 144 केंद्रों पर होंगी.

नया शेड्यूल (ICAI New Schedule)

फाउंडेशन कोर्स (ICAI Foundation Course): 4,7,9 और 11 जून



Intermediate (IPC) Course

ग्रुप 1: 29,30 मई और 1 और 3 जून

ग्रुप 2: 6,8 और 10 जून



Intermediate course परीक्षा

ग्रुप 1: 28,30 मई और 1 और 3 जून

ग्रुप 2: 6,8,10 और 12 जून



फाइनल कोर्स: 27,29,31 और 2 जून

फाइनल ग्रुप 2: 6,8,10 और 12 जून

ऐसे करें आवेदन

इच्‍छुक लोग CA परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 16 मार्च 2019 है.



(आईएएनएस इनपुट के साथ)