ICMAI Result: फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और CMA परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून में हुई परीक्षाओं का रिजल्ट (ICMAI Result) जारी कर दिया है. ICMAI ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (CMA) परीक्षा 2018 का रिजल्ट (ICMAI Result 2018) जारी किया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट www.examicmai.in या www.examicmai.org पर जाकर चेक कर सकते हैं. ICMAI की परीक्षा इस साल जून में आयोजित की गई थी. ICMAI CMA Result 2018 चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूर होगी.उम्मीदवार अपना रिजल्ट (ICMAI Result) चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.examicmai.in या www.examicmai.org पर जाएं.आपको जिस परीक्षा का रिजल्ट देखना है उसके सेक्शन पर जाकर Check your result online पर क्लिक करें.अपना Identification No या Registration No भर कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट (CMA Result) आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.