ICSE, ISC Result 2020: CISCE बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट से पहले वायरल Memes, स्टूडेंट्स बोले- धक-धक हो रही है

दरअसल, कोरोनावायरस के चलते CISCE बोर्ड को आईएससी (12वीं) के 8 पेपर और आईसीएसई (10वीं) के 6 पेपर कैंसिल करने पड़े थे. कैंसिल हो चुके पेपर में स्टूडेंट्स का रिजल्ट वैकल्पिक असेसमेंट स्कीम के आधार पर जारी किया जाएगा, जिसे लेकर स्टूडेंट्स काफी चिंतित हैं. इसके चलते रिजल्ट जारी होने की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं.

CISCE changed result date from 15th to 10th Le me: #ICSE #Result2020 pic.twitter.com/U7q0fHzFS5

ICSE- Result will be out on 15th July.

ICSE on 9th July- Result will be out tomorrow ????

Students- But.....Why?

ICSE- pic.twitter.com/HfPoEjlX8T