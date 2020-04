CS Exam 2020: सीएस एग्जाम के लिए ICSI ने दूसरी बार खोली एप्लिकेशन विंडो, इस दिन होगी परीक्षा

इसी के साथ ICSI ने CS June 2020 एग्जाम के लिए एप्लिकेशन विंडो को दोबारा से खोल दिया है. यानी सीएस का एग्जाम देने वाले इच्छुक उम्मीदवार अब सीएस जून एग्जाम के लिए 23 अप्रैल तक एप्लिकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं. CS June 2020 एग्जाम के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख पहले 15 अप्रैल थी. लेकिन स्टूडेंट्स के आवेदन की डेट आगे बढ़ाने को लेकर अनुरोध करने पर ICSI ने एप्लिकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को 23 अप्रैल तक बढ़ाया है.

Re-opening of Online window for submission of #CSExamination Form for June 2020 pic.twitter.com/sG4XtUeftL