IGNOU Admission: शुरू हुए 2 नए कोर्स, अब MA पत्रकारिता और BBA कोर्स में मिलेगा एडमिशन

खास बातें यूनिवर्सिटी ने दो नए कोर्स की शुरुआत की है एमए (पत्रकारिता-जनसंचार) की फीस 25,000 रुपये है यूनिवर्सिटी ने बीबीए ( सर्विस मैनेजमेंट) की भी शुरुआत की है

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University) ने दो नए कोर्स की शुरुआत की है, जिसकी कक्षाएं जनवरी 2020 सत्र (IGNOU January 2020 session) से शुरू कर दी जाएंगी. इग्नू ने एमए पत्रकारिता और जनसंचार (IGNOU Mass Communication) और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (सर्विस मैनेजमेंट) कोर्स (IGNOU BBA Course) शुरू किए हैं. बता दें कि इग्नू ने जनवरी 2020 सत्र में एडमिशन के लिए आवेदन मांगे हैं जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है. इग्नू मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला दे रहा है.



एमए पत्रकारिता और जनसंचार कोर्स (MA in Journalism and Mass Communication) के बारे में यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये कोर्स उन उम्मीदावारों के लिए फायदेमंद है जो कि प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, न्यू मीडिया, विज्ञापन, जनसंपर्क, मीडिया शोध के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. यही नहीं जो मीडिया क्षेत्र में कार्यरत हैं वे भी इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं और मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं. इस कोर्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है. फिलहाल ये कोर्स अंग्रेजी माध्यम में है. दो साल के इस कोर्स की फीस 25,000 रुपये है जिसे 12500 रुपये प्रति वर्ष दिया जाना है.

यूनिवर्सिटी ने महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर बीबीए प्रोग्राम की शुरुआत की है. इस 3 वर्षीय कोर्स को स्टूडेंट्स अधिकतम 6 साल की अवधि में पूरा कर सकते हैं. यह कोर्स 132 क्रेडिट का होगा. बीबीए कोर्स के लिए 12वीं पास योग्यता निर्धारित की गई है, कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. जो स्टूडेंट्स बीबीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वे 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को किसी भी ऐसी संस्था में कार्यरत रहने की आवश्यकता होगी जो सर्विस सेक्टर में अनुभव देती हो.