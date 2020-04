कोरोनावायरस इफेक्ट: IGNOU ने दूसरी बार आगे बढ़ाई असाइनमेंट जमा करने की तारीख

जून के महीने में होने वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) देने वाले उम्मीदवार अब 31 मई तक अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं. बता दें कि पहले असाइनमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मई कर दिया गया है. स्टूडेंट्स अब जून के टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए 31 मई तक असाइनमेंट जमा कर सकेंगे.

@OfficialIGNOU has the end date of assignment submission entended???? pic.twitter.com/gy77OxQL7l