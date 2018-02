IGNOU Results 2017: प्रशासन ने जारी किया ग्रेड कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

खास बातें दिसंबर टर्म के लिए जारी किया गया है ग्रेड कार्ड इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ग्रेड कार्ड पिछले महीने जारी किया गया परीक्षा परिणाम

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ग्रेड कार्ड जारी कर दिया है. यह ग्रेड कार्ड दिसंबर टर्म इंड में हुए सभी विषयों के एग्जाम के लिए जारी किया गया है. गौरतलब है कि इग्नू ने 5 जनवरी को दिसंबर टर्म में आयोजित हुई परीक्षा का परिणाम घोषित किया था. इस परीक्षा में सफल हो चुके प्रतिभागी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ग्रेड कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.यह भी पढ़ें: IGNOU ने MPhil और PhD Programmes के लिए मांगा आवेदन, ऐसे करे अप्लाई ऐसे छात्र जो किसी विषय में इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह फाइनल ग्रेड या मार्क्स कार्ड जारी होने के छह महीने के भीतर ऐसा कर सकते हैं. इंप्रूवमेंट के तहत परीक्षा देने के लिए छात्रों को प्रत्येक कोर्स के हिसाब से 750 रुपये चुकाना होगा. इसके बाद ही वह उस विषय के लिए दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं.यह भी पढ़ें: IGNOU Recruitment 2017: 04 खाली पदों के लिए जल्द करें आवेदन

दिसंबर 2017 के टर्म परीक्षा के ग्रेड कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स का पालन करना होगा. इसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाना होगा. यहां आपको 'IGNOU declares Term End Result and Grade Card of December 2017 new के नाम से एक लिंक दिखेगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही यह आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा. जहां आप अपने कोर्स का चुनाव करेंगे.इसके बाद आपसे आपका रोल नंबर व अन्य जरूरी जानकारी मांगी जाएगी. इतनी जानकारी देती ही आपके सामने आपका ग्रेड कार्ड खुलकर आ जाएगा.