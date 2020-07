IGNOU के इंटरमीडिएट ईयर की परीक्षाएं कराने के फैसले पर भड़के स्टूडेंट्स, कहा- ये UGC गाइडलाइन्स के खिलाफ

दरअसल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने बुधवार को घोषणा करके बताया कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जून टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) सितंबर के महीने में आयोजित किए जाएंगे और इंटरमीडिएट ईयर या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर में.

Sir IGNOU is ignoring students' voice aa well as UGC guidelines regarding the exams for intermediate year/semester students.Sir it needs urgent intervention from your side so that such arbitrary decisions should be overturned and justice be delivered to the students.