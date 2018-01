IIM Bangalore और IIM Calcutta की विश्व रैंकिंग मे हुआ सुधार, IIM Ahmedabad में गिरावट

खास बातें आईआईएम अहमदाबाद की रैकिंग में एक पायदान की गिरावट विश्व भर के एमबीए कॉलेज को लेकर हुआ था सर्वे टॉप 100 में कई भारतीय कॉलेज

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) बैंगलोर और कलकत्ता ने विश्व रैकिंग में छलांग लगाई है. नई रैकिंग का खुलासा फाइनेंशियल टाइम्स लंदन द्वारा किया गया है. रैंकिंग में बदलाव के बाद आईआईएम बैंगलोर 49वें स्थान से अब 35वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि आईआईएम कोलकाता को भी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. अपने 95वें स्थान की तुलना में अब यह कॉलेज 78वें स्थान पर है.यह भी पढ़ें: नौकरी पर नई रिपोर्ट : 2017 के साल में 55 लाख नौकरियां मिलीं? वहीं दूसरी तरफ आईआईएम अहमदाबाद और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस की रैकिंग में गिरावट दर्ज की गई है. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस पिछले साल 27 वें स्थान पर था जो इस साल एक पायदान नीचे 28वें पर पहुंच गया है. जबकि आईआईएम अहमदाबाद को भी रैंकिंग में दो पायदान का नुकसान हुआ है.यह भी पढ़ें: इस हफ्ते जारी हो सकते हैं परिणाम, ऐसे देखें रिजल्ट पिछले साल 29वें पायदान की तुलना में इस साल यह 31वें पायदान पर पहुंच गया है. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की वजह से विश्व के टॉप 100 कॉलेजों में 28वें स्थान पर रखा गया है.इस साल फाइनेंशियल टाइम्स लंदन्स द्वारा जारी गोल्बल एमबीए रैंकिंग 2018 में ये कॉलेज हुए टॉप 10 में शामिल-1. Stanford Graduate School of Business, Unites States2. Insead, France / Singapore3. University of Pennsylvania: Wharton, Unites States4. London Business School, Unites Kingdom5. Harvard Business School, Unites States6. University of Chicago: Booth, Unites States7. Columbia Business School, Unites States8. Ceibs, China9. MIT: Sloan, Unites States10. University of California at Berkeley: Haas, Unites Statesबीते कुछ वर्षों में कई बड़े कॉलेजों अपने रैंकिंग में छलांग लगाई है जबकि कई नए कॉलेज भी टॉप 10 में शामिल हुए हैं. (विशेष इनपुट भाषा से)