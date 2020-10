IIMC Admission 2020: आईआईएमसी एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकेंगे चेक

IIMC के ट्विटर हैंडल पर IIMC प्रवेश परीक्षा के परिणाम की तारीख की घोषणा करते हुए कहा गया, "शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के अंतिम परिणाम इस सप्ताह के अंत तक घोषित किए जा सकते हैं."

Final Results of the entrance examinations held for various courses are expected to be announced by end of this week. pic.twitter.com/yV1X8rkSCi