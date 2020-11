IIT Delhi 51st Convocation: पीएम मोदी ने कहा- इन दो चीजों से छात्रों में बढ़ेगी क्षमता, यहां पढ़ें

IIT Delhi 51st Convocation: IIT दिल्ली आज अपने 51वें वार्षिक दीक्षांत समारोह (51st Annual Convocation Ceremony) को आयोजित कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित कर रहे हैं. आज संस्थान Ph.D, M.Tech, मास्टर ऑफ डिजाइन, MBA और B.Tech छात्रों सहित 1500 से अधिक ग्रेजुएशन छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा.

My address at the Annual Convocation of @iitdelhi. https://t.co/t6RlqjVvEv