IIT दिल्ली के डायरेक्टर ने जेईई एडवांस्ड के छात्रों से कहा- पहले वर्ष में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र बदल सकेंगे ब्रांच

आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के डायरेक्ट ने अपने ट्विटर पर हैंडल के माध्यम से कहा, “कई जेईई एडवांस्ड 2020 के योग्य उम्मीदवार मुझे लिख रहे हैं कि उन्हें शाखा परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT दिल्ली) में 100 से अधिक छात्रों को हर साल अपनी शाखा बदलने की अनुमति दी जाती है, जो उनके 1 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर तय होती है. हम वास्तव में इस प्रक्रिया को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ”

Many JEE Adv qualified candidates are writing to me saying branch change will not be allowed for them. At @iitdelhi, over 100 students are allowed to change their branch every year, based on their 1st year performance. We are indeed trying to make this process even more flexible.