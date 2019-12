बिहार की लड़की शिवांगी बनीं नौसेना की पहली महिला पायलट, कहा, "घबराएं नहीं, सपनों का पीछा करें"

सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी (Sub-Lieutenant Shivangi) एक अनिवार्य प्री फ्लाइट चैक के दौरान भारतीय नौसेना के सफेद डोर्नियर 228 ट्विन टरबोप्रोप विमान को देखती -परखती हैं. अपने निरीक्षण से संतुष्ट होने के बाद वे विमान के कॉकपिट में चढ़ जाती हैं और उड़ान भरती हैं. ये विमान भारतीय नौसेना द्वारा सामान्य उपयोग और निगरानी के काम में आता है. 24 वर्षीय सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलेट हैं और उन्होंने ऐसा कर इतिहास रच दिया है.

सब लेफ्टिनेंट शिवांगी को सोमवार को कोच्चि में आइएनएस गरुड़ पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें उनके विंग्स से सम्मानित किया गया. बता दें कि शिवांगी को डोरिनर 228 उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है. उन्हें भारतीय नौसेना की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन इंडियन नावल एयर स्क्वाड्रन ने प्रशिक्षित किया है. इस मौके पर लेफ्टिनेंट शिवांगी ने कहा, ''मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूं.'' कॉकपिट में बैठे- बैठे शिवांगी ने एनडीटीवी से बातचीच में कहा, ''मेरे पिता एक शिक्षक हैं और मेरे दादा जी एक किसान थे. मेरे परिवार में आज तक किसी ने सैन्य बलों में सेवा नहीं दी है. जो भी मैं करना चाहती हूं मेरा परिवार मेरा साथ देता है. भले ही मकेनिकल इंजीनियरिंग करनी हो या भारतीय नौसेना में शामिल होना हो.'' थोड़ी ही दूरी पर शिवांगी के माता-पिता हरिभूषण और प्रियंका आएनएस गरुड़ पर खड़े थे जो कि इस खुशी के मौके पर फूले नहीं समा रहे थे.

A proud moment for all of us. The Indian Navy gets its first woman pilot. Sub Lieutenant Shivangi flies Dornier Do-228s. pic.twitter.com/jIMEgOeIMF