International Mother Language Day 2021 : जानें- मातृभाषा दिवस का इतिहास, क्यों चुनी गई 21 फरवरी की तारीख

इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह का विषय "शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना" है. बता दें, UNESCO ने नवंबर 1999 को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा मनाए जाने का फैसला किया था, तब से लेकर हर साल 21 फरवरी को इसे मनाया जाता है.

क्यों चुनी गई 21 फरवरी की तारीख

21 फरवरी 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की भाषायी नीति का विरोध किया. उनका प्रदर्शन अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए था. प्रदर्शनकारियों की मांग बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देने की थी. पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई लेकिन विरोध नहीं रूका और अंत में सरकार को बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा.

The theme of the International Mother Language Day, “Fostering multilingualism for inclusion in education and society,” recognizes that languages and multilingualism can advance inclusion, and the Sustainable Development Goals' focus on leaving no one behind. pic.twitter.com/wbFYVZwjvN