JAM answer key 2021: आंसर की हुई जारी, यहां जानें- कैसे करना है चेक

परीक्षा के लिए IIT JAM आंसर-की 2021 के खिलाफ आपत्ति उठाने के लिए करेक्शन विंडो1 मार्च, 2021 से खोल दी जाएगी. आंसर-की पर विरोध के लिए यह करेक्शन विंडो 3 मार्च, 2021 तक खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रति प्रश्न 500 रुपये का शुल्क देना होगा, वहीं फाइनल आंसर-की मार्च 2021 के तीसरे सप्ताह में जारी की जाएगी.

JAM answer key 2021:कैसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jam.iisc.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘JAM 2021 Question Papers and Answer Keys are now available' पर क्लिक करें.

स्टेप 3- ‘JAM 2021 Question Papers and Answer Keys are now available' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4-मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5-अब विशिष्ट विषय पर क्लिक करें.

स्टेप 6- पीडीएफ फोर्मेट में आंसर की आपके सामने होगी. भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (आंसर की़ डायरेक्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक)