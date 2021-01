Jammu-Kashmir: 1 फरवरी से खुलेंगे डिग्री कॉलेज, इन नियमों का करना होगा पालन

वहीं आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी सभी COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कक्षाएं संचालित की जाएंगी. कॉलेज लगभग एक साल के बाद पहली बार फिजिकल कक्षाओं के लिए खुलेंगे.



जम्मू के फिर से खुल रहे हैं स्कूल

जम्मू क्षेत्र के ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के स्कूल 1 फरवरी, 2021 से कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए फिर से खुलेंगे. शिक्षा विभाग के सचिव बीके सिंह द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, “यह आदेश दिया गया है कि मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों सहित सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को शारीरिक रूप से अनुसूची के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक कंपित तरीके से खोला जा सकता है. ”

J&K: Classes in degree colleges will resume from 1st of February. The winter vacation for colleges in summer zones will end on 31st of January while as the winter vacation for degree colleges in Kashmir and winter zones of Jammu on 14th of February.