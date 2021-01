JEE Advanced 2021 Dates: शिक्षा मंत्री 7 जनवरी को घोषित करेंगे जेईई एडवांस्ड 2021 परीक्षा की तारीख, IIT में एडमिशन से संबंधित देंगे जानकारी

शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, "मेरे प्रिय छात्रों, मैं IIT में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड और जेईई एडवांस्ड की तारीख 7 जनवरी को शाम 6 बजे घोषित करूंगा."

My dear students, I will announce the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced on 7th Jan at 6 PM. Stay tuned! pic.twitter.com/PHvDj2xzd5

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी 7 जनवरी को होने वाले #EducationMinisterGoesLive कार्यक्रम की ट्वीट के जरिए जानकारी दी है.

????Attention Students????



Minister of Education, Government of India Shri @DrRPNishank will announce the eligibility criteria for admission in #IITs & the date of #JEE Advanced on 7th Jan at 6 PM.

Follow the twitter handle '@DrRPNishank' to stay updated! pic.twitter.com/suVz3hZAE4