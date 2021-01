JEE Advanced 2021: 3 जुलाई को होगी परीक्षा, जानें- क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

जानें- क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

शिक्षा मंत्री ने तारीख के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया के बारे में जानकारी दी है. जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं. शिक्षा मंत्री निशंक ने बताया कि इस साल जेईई एडवांस्ड में शामिल होने व आईआईटी (IIT) में एडमिशन पाने के लिए 75 फीसदी अंकों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. पहले जेईई एडवांस्ड और IIT के अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कोर्सेस में प्रवेश के लिए (IIT admission eligibility) स्टूडेंट्स के पास कक्षा 12वीं बोर्ड में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य था. JEE एडवांस्ड की डिटेल्स आने के बाद अब छात्र NEET 2021 के बारे में भी सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री से परीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं.

